Internet sempre più veloce: aumento di banda larga e ultralarga in Italia

La banda larga e ultralarga si fa strada in Italia con connessioni FTTH e FTTC: i dati riportati da AGCOM, l’efficienza di Vodafone e la possibilità di accedere al Bonus PC Vodafone.

In Italia le reti internet stanno cambiando. Nonostante i ritardi di realizzazione del piano BUL infatti, sono in aumento a vista d’occhio le connessioni a banda larga e ultralarga, per una connessione più efficiente e immediata rispetto alle datate reti tradizionali in rame. A farla da padrone tra le linee telefoniche, in contesto di internet veloce, c’è Vodafone: confermato primo operatore OLO e in prima linea per il Bonus PC.

Ma vediamo meglio i dati di AGCOM e come aggiudicarsi il Bonus PC Vodafone!

I dati di AGCOM per banda larga e ultralarga

I dati dell’Osservatorio sulle comunicazioni AGCOM non mentono e vedono l’aumento considerevole delle connessioni FTTH e FTTC. Nel secondo trimestre del 2020 infatti le tradizionali connessioni in rame risultano quasi il 3 % in meno rispetto allo stesso periodo dell’anno 2019 e non solo:



– Il 2,1% delle connessioni domestiche sono passati a una rete di tipo FTTC (Fiber To The Cabinet) che è la perfetta via di mezzo tra fibra ottica e fibra in rame



– Lo 0,6 % è passato a una connessione pura in Fibra Ottica, che non si ferma alla cabina stradale ma dalla centrale di trasmissione fino al modem di casa è costituita da fibra ottica di ultima generazione (Fiber To The Home).



– Infine lo 0,2 % ha convertito la connessione in tipologia FWA con trasmissione dati in onde radio.

In conclusione l’aumento di conversione a reti veloci è considerevole e si attesta, solo nell’ultimo anno, a un totale di 10,2 %. Per quale motivo? Oltre agli incentivi decisi dal governo in momento di pandemia da Covid-19 gli italiani hanno aperto gli occhi sull’efficienza della Fibra Ottica: più veloce e dalla qualità di trasmissione dati superiore.

Vodafone: primo operatore in Italia

In questo contesto Vodafone risulta il miglior operatore OLO a livello nazionale. I dati su un anno solare fotografano un aumento dello 0,9% della quota di mercato, per non parlare dei settori specifici sulle connessioni rapide. Risulta Vodafone una linea su quattro a banda larga o ultralarga che, tradotto in numeri, registra la quota di mercato della compagnia nel segmento FTTC al 21,3%, mentre nel segmento FTTH al 25,6%.

Vodafone ha quindi dato un contributo importante nell’aggiornamento delle connessioni domestiche in Italia che, a giugno 2020, risultavano essere 1 su 2 con una rete a velocità superiore ai 100 Mbps, mentre le reti con velocità fino a 30 Mbps erano il 35,5% del totale.

Se non avete ancora trasformato il vostro metodo di connessione privato, ma volete sostituire la connessione in rame con una in Fibra Ottica, la soluzione che vi viene incontro c’è: è il Bonus PC Vodafone.

Bonus PC Vodafone: usi e come richiederlo

Le famiglie con ISEE fino a 20 mila euro possono richiedere il voucher statale per un upgrade del sistema di connessione. L’incentivo infatti è suddiviso in due interventi: un bonus da 300 euro per le spese di attivazione e i canoni per l’abbonamento in rete fissa e un successivo bonus da 200 euro per l’acquisto di un PC o tablet per la navigazione.

Vodafone vuole metterci la faccia ed essere in prima linea per gli italiani. Per questo è possibile scaricare il modulo di richiesta del bonus PC e internet Vodafone direttamente da una pagina dedicata del sito della compagnia. Una volta entrati basterà compilarlo e verrete contattati da un consulente che illustrerà nel dettaglio il funzionamento del bonus e darà tutte le indicazioni per scegliere la migliore soluzione per la connettività di tutta la famiglia.