Consigli: «Sarà dura con tutti ma il Sassuolo vuole ancora l’Europa»

Andrea Consigli fa capire le ambizioni del Sassuolo per queste ultime partite di campionato. Una delle prossime avversarie sarà la Lazio

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Consigli si racconta. Il portiere del Sassuolo promette sfida alle prossime avversarie: tra queste anche la Lazio.

«Se vogliamo andare in Europa penso che 9-10 punti dobbiamo farli. Per me possiamo giocarcela con tutti, stiamo bene. Abbiamo superato lo scoglio Atalanta, una partita che sentivamo molto, una prova superata senza snaturarci, e credo che questo ci debba dare ancora più sicurezza. Ora abbiamo il Genoa che si gioca la salvezza, poi Juve, Parma e Lazio: sarà dura con tutti ma ce la giochiamo»