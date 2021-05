Fuser: «Non mi aspettavo questo Torino. Ripartire da Belotti e Nicola»

L’ex giocatore del Torino Diego Fuser ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in cui ha parlato della stagione non positiva del Torino

Una stagione così brutta per il Toro non se l’aspettava neanche Diego Fuser, bandiera ed ex storico dei granata, che ne ha parlato in una lunga intervista a Tuttosport:

«Non pensavo di ritrovare il Torino in questa posizione di classifica a maggio. Ora ci sono due partite fondamentali e spero che il Toro riesca a salvarsi. Per l’anno prossimo riconfermerei Nicola, il suo lavoro è sotto gli occhi di tutti e la salvezza sarebbe anche merito suo. Belotti è un grandissimo giocatore che ha fatto tantissimo in questi anni per i colori granata: non mi sento di entrare nei dettagli perchè sono sempre situazioni particolari ma fossi in Cairo non lo lascerei partire, sarebbe un peccato vederlo altrove»