Mazzola: «Chiedo a Zhang di non festeggiare troppo»

L’ex giocatore dell’Inter Sandro Mazzola ha parlato dello scudetto dei nerazzurri e lanciando una frecciatina al presidente Zhang

Continuano le dichiarazioni dei protagonisti del mondo nerazzurro sul diciannovesimo scudetto. Stavolta a parlare è Sandro Mazzola, che ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Corriere della Sera. Le sue parole:

«Conte è stato in grado di entrare nella testa dei giocatori, ha fatto fare loro quello che voleva. A Zhang chiedo di non festeggiare troppo e di aggiungere pedine per prendere la strada giusta»