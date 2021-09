Svizzera, il c.t. Yakin: «Con l’Italia servirà prestazione top, Bulgaria fortunata»

Il c.t. della Svizzera Yakin ha parlato in vista della partita contro l’Italia

Murat Yakin, commissario tecnico della Svizzera, ha parlato ai microfoni di RSI in vista della partita di domani contro l’Italia.

PRESTAZIONE TOP – «Siamo insieme da una settimana. Ci siamo allenati bene e abbiamo compensato all’assenza di giocatori importanti. Si sono viste buone cose, ma contro l’Italia e in uno stadio pieno sarà una gara completare diversa. Gli Azzurri sono campioni d’Europa, non perde da 35 partite e servirà una prestazione al top. Chi ha visto la partita dell’Italia sa che la Bulgaria è stata molto fortunata. Bisogna essere realisti, l’Italia è forte ed è squadra vera. Noi abbiamo solo due strade: vincere domani e puntare al primo posto oppure qualificarci come secondi e andare ai play-off di marzo. Ma ancora non siamo lì…».