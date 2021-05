Young: «Inter scelta giusta. Via dalla Premier per vincere in Serie A!»

Un’altro protagonista della splendida stagione dell’Inter, Ashley Young, ha parlato della sua positiva avventura nel nostro campionato

L’esterno dell’Inter Ashley Young ha rilasciato un’intervista a Sky Sports Uk. Ecco le sue parole riguardanti lo scudetto appena conquistato con i nerazzurri.

«Sembra incredibile a essere onesti. Vincere la Premier League e poi andare in un nuovo campionato e vincere anche quello è semplicemente incredibile. Non è mai facile lasciare un club a gennaio, ma ora guardo indietro e penso di aver preso la decisione giusta. Ho sempre voluto andare via e vincere. Ho quell’ambizione e quella voglia di vincere. Ovviamente nella prima stagione siamo arrivati ​​alla finale di Europa League che purtroppo abbiamo perso. Abbiamo anche perso il campionato di un punto e penso che questo potrebbe averci spronato per questa stagione a prenderci un trofeo e vincere la Serie A. Andare all’Inter è stata la decisione migliore che potessi prendere»