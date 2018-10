Inzaghi sponsorizza Cutrone: «Milan e Italia hanno bisogno di lui»

Il tecnico del Bologna, Filippo Inzaghi, ha ricevuto il premio come miglior allenatore della Serie B per la scorsa stagione

Filippo Inzaghi è stato premiato “tecnico dell’anno in Serie B” nell’ambito del Riconoscimento Manlio Scopigno (titolo relativo alla stagione 2017/18), ha parlato poco fa a Rieti, sede della cerimonia. Il tecnico dei felsinei ha parlato della situazione in campionato: «Siamo in una situazione di classifica difficile, ma lo sapevamo. Sabato non abbiamo fatto una bella gara a Cagliari, abbiamo preso un gol ingenuo, ma qui c’è la possibilità di fare bene. In questo momento comunque saremmo salvi, e ciò sarebbe in linea con i nostri obiettivi. Spero di poter ricambiare tutto l’affatto che mi circonda a Bologna».

Poi una sponsorizzazione importante per Patrik Cutrone, suo allievo quando Inzaghi guidava la Primavera rossonera: «Quando io ero in Primavera era giovanissimo e lo facevo giocare perché vedevo in lui un senso del gol incredibile, ma anche grande voglia e dedizione. Spero che per 15 anni sia il centravanti del Milan, ora ha una guida di valore come Higuain e stando vicino a lui può solo migliorare. Il Milan e l’Italia hanno bisogno di un centravanti così». Inzaghi ha parlato anche di Fabio Paratici, direttore dell’area tecnica della Juventus, presente insieme a lui alla manifestazione per ricevere il premio come manager dell’anno: «Sono contento che si inizi a parlare di lui, di calcio vede 10 anni avanti e finalmente si sta prendendo i giusti meriti».