Inzaghi: «Gara tosta, ma preparata bene. Correa e Dzeko...»

L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi ha presentato la gara contro lo Spezia: le parole sulla

Correa è intervenuto davanti alle telecamere di Sky Sport prima del calcio d’inizio della partita dell’Inter con lo Spezia, ecco le sue dichiarazioni:

DICHIARAZIONI – «Dobbiamo fare una prestazione come quella contro il Verona, contro cui abbiamo giocato bene dopo un paio di mesi in cui non eravamo riusciti a esprimerci al meglio. Dobbiamo fornire una partita da grande squadra. Siamo pronti a fare un grande finale di campionato, provando sempre a vincere con le nostre armi. Quando giochi di più, acquisti fiducia, è uguale per tutti questo. Sono contento di ritrovare pian piano la forma. Sto bene, voglio aiutare la squadra e penso a quello»