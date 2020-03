Inzaghi: «Spero che il campionato si fermi, non riusciamo a goderci nulla»

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, esprime la sua preoccupazione per l’emergenza Coronavirus e spera nello stop del campionato

Pippo Inzaghi spera nello stop del campionato di Serie B. Il tecnico del Benevento, ai microfoni di Ottochannel, ha parlato così dell’emergenza Coronavirus.

«In questo momento non sto pensando a nulla, sto solo aspettando che ci facciano capire cosa fare. Noi siamo a completa disposizione e cercare vogliamo capire il da farsi. Adesso il calcio passa in secondo piano. Adesso, però, ci sono cose molto più importanti a cui pensare e spero che ci fermeremo perché così non ha senso più nulla. Siamo tutti preoccupati e in questo momento non riusciamo a goderci nulla».