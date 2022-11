Iran, Queiroz: «Gara già finita sul 3-0. Troppo dislivello con l’Inghilterra»

II ct dell’Iran Carlos Queiroz ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l’Inghilterra

L’analisi di Queiroz in conferenza dopo Inghilterra Iran:

LA PARTITA – «Oggi la partita è finita sul 3-0 a fine primo tempo. Per il resto l’unico obiettivo è stato godersi la gara e dimostra di essere coraggiosi, giocando il nostro calcio. All’inizio è stato chiaro il dislivello tra noi e loro, così come l’esperienza. Ma o vinciamo o impariamo. Siamo stati privilegiati ad aver imparato dall’Inghilterra, ora saremo più preparati ad affrontare il Galles. Il nostro compito come allenatori non è correggere il passato, ma dobbiamo influenzare ciò che verrà».