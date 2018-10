Italia-Belgio U.21 0-0: gol e highlights – VIDEO

Italia-Belgio U.21 gol e highlights: le azioni salienti dell’amichevole giocata dagli azzurrini di Di Biagio

Con il Campionato Europeo casalingo alle porte, gli Azzurrini di Di Biagio, da qui a giugno, saranno protagonisti di amichevoli di “preparazione”. Quella che sta andando in scena alla “Dacia Arena” di Udine Italia e Belgio è una sfida che promette grande spettacolo, tra due selezioni ricche di talento. La selezione azzurra arriva da due risultati non troppo entusiasmanti: il primo è stata la pesante sconfitta subita contro la Slovacchia, il secondo la vittoria contro l’Albania, ottenuta soltanto in extremis. Il Belgio arriva, invece, da un filotto ben più positivo, dal momento che arriva da sole vittorie nelle ultime sette sfide.

ITALIA (4-3-3): Scuffet; Calabria, Mancini, Romagna, Adjapong; Locatelli, Mandragora, Murgia; Parigini, Kean, Vido.

BELGIO (4-3-3): De Wolf; Cools, Vanheudsen, Faes, De Norre; De Sart, Schrijvers S., Heynen; Lukebakio, Leya, Ngoi.