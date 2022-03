Italia, Bergomi vota il nuovo c.t.: «Io punterei su Gattuso»

L’ex calciatore Bergomi ha fatto il nome di Gattuso come prossimo c.t. dell’Italia

Beppe Bergomi, storico ex calciatore italiano, in una intervista al Corriere dello Sport ha fatto il nome di Gattuso come suo possibile nuovo c.t. dell’Italia.

GATTUSO C.T. – «Sento e leggo nomi su nomi da giovedì sera, come Cannavaro, Gattuso, Pirlo, Ranieri, De Zerbi. I tre ex campioni del mondo sanno come si vince in azzurro, Ranieri sarebbe un selezionatore di grande esperienza, la filosofia calcistica di De Zerbi è simile a quella di Mancini. Se dovessi dire un nome punterei su Gattuso. Ci vuole uno col suo carisma, la sua carica e la sua esperienza per ripartire dopo un momento simile».

