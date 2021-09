Italia, Bonucci: «C’è rammarico. Volevamo festeggiare dopo Euro 2020»

Bonucci ha parlato dopo la sfida pareggiata dall’Italia contro al Bulgaria per 1-1. Le sue dichiarazioni

RAMMARICO – «C’è rammarico, era una partita una difficile perché si chiudevano tutti dietro e ci potevano far male nelle ripartenze. Siamo stati frettolosi e imprecisi. Ci tenevamo a festeggiare il nuovo inizio con vittoria davanti ai tifosi dopo l’11 luglio. Pendiamo a casa il punto e pensiamo a domenica, tutte le partite ora saranno da vincere».

SPIRITO ITALIA – «Abbiamo fatto la nostra partita come intensità e aggressione. abbiamo preso gol su una palla in uscita non fermata e poi nel secondo tempo non abbiamo preso un tiro in porto, abbiamo creato 4-5 occasioni. il loro portiere era in grande condizione. ho visto lo stesso spirito dell’europeo nell’Italia».