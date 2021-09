Italia, Chiellini: «Con la Svizzera dobbiamo vincere. Occhio a non sottovalutarli»

Giorgio Chiellini ha parlato in vista della gara contro la Svizzera, cruciale per la qualificazione al Mondiale di Qatar 2022

Giorgio Chiellini, ai microfoni di Rai Sport, carica l’Italia in vista della gara contro la Svizzera.

BULGARIA – «E’ mancato il risultato finale che è sempre la cosa più difficile. Storicamente la Nazionale fa sempre fatica a settembre con poche partite sulle gambe, non ci vedevamo da tanto tempo. Serviva un po’ di lucidità dopo il vantaggio iniziale, troppa frenesia nel secondo tempo. Non era l’inizio che volevamo per questa stagione. Spero possa servire come quel pareggio di un anno fa contro la Bosnia che ci ha dato questa spinta in più per ripartire».

SVIZZERA – «Una partita importante, da vincere, dobbiamo fare i tre punti. Lo avremmo fatto in ogni caso. Io credo che loro hanno dei giocatori importanti fuori ma tanti sono di valore e fisici, sarà una gara difficile, non bisognerà farsi ingannare dalle assenze, non basterà una partita appena sufficiente».



GARA DIVERSA – «Giocheranno di più, forse avremmo qualche spazio in più. Anche a giugno il risultato fu un po’ bugiardo, ci misero in difficoltà nel primo tempo e in qualche occasione abbiamo concesso un po’ troppo campo in ripartenza. Sembra non ci sia stata partita ma non è così: il confine è molto sottile tra pareggiare una partita e vincerla 3-0».

ULTIMA DA TITOLARE IN FINALE – «Sto bene, mi sono allenato bene, ho avuto questo mese per dare continuità, alla mia età è molto importante. Non vedo l’ora di scendere in campo con i miei compagni».