Italia-Estonia, Nazionale sperimentale per Evani: le possibili scelte

L’Italia affronta stasera l’Estonia in un test match davvero sperimentale: in panchina ci sarà Evani con Mancini a casa, causa Covid

L’Italia questa sera affronta l’Estonia in amichevole. In panchina Evani al posto del ct Mancini, alle prese con la battaglia contro il Covid. La Gazzetta dello Sport riporta le possibili scelte per la gara di stasera, con una formazione sperimentale: Di Lorenzo centrale e spazio al trio Bernardeschi-Lasagna-Grifo.

(Italia 4-3-3): Sirigu; D’Ambrosio, Di Lorenzo, Bastoni, Emerson; Soriano, Tonali, Gagliardini; Bernardeschi, Lasagna, Grifo