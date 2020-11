Italia, forfait Romagnoli: il capitano del Milan non raggiungerà gli azzurri

Romagnoli non farà parte della spedizione di Roberto Mancini con la nazionale italiana: il capitano del Milan resta a Milanello

Alessio Romagnoli, fermatosi pochi minuti prima di Milan-Hellas Verona a causa di un problema all’adduttore, non partirà in ritiro con la nazionale italiana restando a Milanello per recuperare dall’infortunio.

Il capitano rossonero è stato sostituito prima del calcio d’inizio del match di ieri sera da Matteo Gabbia che, al contrario, è presente nella lista dei convocati della nazionale Under 21. A raggiungere il ritiro dell’Italia di Roberto Mancini saranno invece i rossoneri Donnarumma, Tonali e Calabria mentre Romagnoli verrà sostituito dal nerazzurro Bastoni.