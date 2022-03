Italia fuori dai Mondiali, Jorginho senza parole: «Fa tanto male»

Italia fuori dai Mondiali, il centrocampista Jorginho senza parole: «Fa tanto male. Penso sempre ai rigori sbagliati»

Al termine della partita contro la Macedonia del Nord, Jorginho ha parlato ai microfoni della Rai. Ecco le parole.

LA PARTITA – «È difficile trovare le risposte. Fa tanto male. Sono ancora incredulo. Abbiamo sempre giocato bene, non siamo riusciti a concludere. Questa è la realtà. Abbiamo espresso un bel calcio, abbiamo vinto l’europeo. Abbiamo commesso dei piccoli errori che hanno fatto la differenza. Gli altri hanno trovato i gol dove prima non sarebbe successo».

SUL PESO DEI RIGORI – «Dobbiamo affrontare la realtà: non siamo riusciti a concludere. Mi ci metto in mezzo anche io . Mi fa ancora male quando ci penso. Ci penserò per tutta la mia vita, purtroppo. Andare sul dischetto per due volte e non riuscire ad aiutare i tuoi compagni e far felice il tuo paese, pesa tanto».