Italia, i quotidiani esaltano Chiesa: «Devastante, aggredisce la partita»

Federico Chiesa continua a essere decisivo per l’Italia. Anche con la Bulgaria è stato il migliore e i quotidiani sportivi lo esaltano

Super prestazione e super gol per Federico Chiesa in Italia-Bulgaria. I principali quotidiani sportivi gli assegnano un 7 pieno in pagella.

GAZZETTA 7 –«Da Wembley a… Wembley: come se la finale fosse stata ieri per come aggredisce la partita fin da subito, segna l’1-0, sfiora il secondo gol, parte in velocità dritto in porta. Ogni tanto servirebbe più fantasia nei diagonali, ma indispensabile».

TUTTOSPORT 7 – «Segna il quarto gol in azzurro con una pregevole azione personale che sarà piaciuto molto anche ad Allegri per il modo in cui si è accentro e ha scambiato con Immobile. Gioca con generosità e disponibilità. Il più intraprendente anche nella ripresa».

CORRIERE DELLO SPORT 7 – «Sotto gli occhi del papà Enrico, nel suo vecchio stadio, segna un gol impressionante per esplosività muscolare. Parte dalla linea laterale, lascia sul posto Neydalkov e Vitanov, guadagnando una posizione dal limite dell’area. Chiede il triangolo a Immobile e lo chiude battendo di sinistro in diagonale Georgiev. Ha una forza e un cambio di passo che gli permettono, con le sue scosse, di mettere sotto costante pressione la Bulgaria. Costruisce benissimo l’azione della possibile doppietta, negata da Georgiev con un autentico miracolo. Finisce la partita sinistra».