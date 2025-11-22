Italia
Italia Irlanda del Nord: scelta la sede della semifinale dei Playoff Mondiale, attesa l’ufficialità! Le ultimissime
Dal sorteggio FIFA di Zurigo è emerso l’avversario della semifinale playoff: sarà l’Irlanda del Nord a sfidare gli Azzurri. Un ostacolo impegnativo che la Nazionale dovrà superare per continuare a inseguire il sogno mondiale.
Date e sedi decisive
- 26 marzo: semifinale in casa dell’Italia, con Bergamo scelta come teatro dell’incontro cruciale.
- 31 marzo: eventuale finale playoff, contro la vincente tra Galles e Bosnia.
Con il quadro ormai definito, il CT Rino Gattuso conosce la strada da percorrere: guidare gli Azzurri verso la qualificazione al torneo iridato più prestigioso.
