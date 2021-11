Italia, Joao Pedro ma non solo: Mancini pensa anche a Ibanez

Il c.t. dell’Italia Roberto Mancini, oltre a Joao Pedro, spera di poter convocare anche Roger Ibanez della Roma

Negli ultimi giorni si sta discutendo molto della possibilità per l’Italia di convocare Joao Pedro in vista dei playoff mondiali di marzo. Il c.t. Roberto Mancini, come riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe in mente anche un altro brasiliano da poter naturalizzare.

Si tratta di Roger Ibanez su cui si attendo novità sul passaporto italiano. Il difensore della Roma ha però già giocato con la maglia del Brasile U23.