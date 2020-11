Italia, Mancini pensa di convocare Scamacca

Roberto Mancini starebbe pensando di convocare Gianluca Scamacca per i prossimi impegni della Nazionale

Dalla prossima settimana, torneranno gli impegni delle Nazionali e l’Italia giocherà ben tre partite: l’amichevole contro l’Estonia e le due partite di Nations League contro Polonia e Bosnia. A causa degli infortuni, Mancini potrebbe dover fare a meno dei due attaccanti del Sassuolo Caputo e Berardi e così avrebbe in mente una nuova idea.

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il c.t. azzurro potrebbe infatti convocare Gianluca Scamacca. L’attaccante del Genoa sarà convocato dall’Under 21 ma, nel caso in cui gli azzurrini dovessero strappare in anticipo il pass per gli Europei, potrebbe lasciare subito il gruppo di Nicolato per unirsi alla Nazionale maggiore.