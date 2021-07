Italia, no al maxi ritiro di Londra: dopo la Spagna si torna a Coverciano

L’Italia non resterà in Inghilterra in caso di vittoria contro la Spagna: ritorno a Coverciano dopo la gara con la Spagna

La situazione legata alla pandemia e ai contagi in Inghilterra non è delle migliori, con la variante Delta che ha fatto salire vertiginosamente i dati. Per questo motivo, riporta il Corriere dello Sport, l’Italia avrebbe deciso di non fermarsi a Londra anche se dovesse vincere contro la Spagna.

Martedì va in scena la semifinale di Euro 2020 contro la Spagna e in caso di vittoria, l’Italia dovrebbe rigiocare a Wembley domenica: gli Azzurri tornerebbero a Coverciano per poi fare ritorno in Inghilterra.