Italia ai playoff? Come funziona e le possibili avversarie. C’è uno spauracchio per gli Azzurri di Gattuso: la situazione

A meno di un miracolo fantascientifico stasera – un improbabile passo falso della Norvegia contro Israele – il destino dell’Italia è segnato: per conquistare un posto al Mondiale 2026 in Canada, USA e Messico, bisognerà passare attraverso la roulette dei playoff di marzo. Un percorso ad altissima tensione che gli Azzurri affronteranno da testa di serie, un vantaggio cruciale ma non una garanzia di successo, come le recenti, dolorose eliminazioni contro Svezia e Macedonia del Nord ci hanno insegnato.

COSA SUCCEDE SE L’ITALIA VIENE ELIMINATA DAL MONDIALE?

Il primo appuntamento da cerchiare in rosso è il 21 novembre a Zurigo, quando il sorteggio delineerà i gironi e il tabellone di questa fase finale.

La struttura dei Playoff: come funziona

Il meccanismo è complesso ma fondamentale da comprendere. Vi parteciperanno 16 nazionali che si contenderanno gli ultimi 4 posti europei: le 12 seconde classificate dei gironi di qualificazione e le 4 migliori vincitrici dei gironi di Nations League non ancora qualificate.

Queste 16 squadre verranno suddivise in quattro “mini-tornei” da quattro squadre ciascuno. Ogni mini-torneo prevede due semifinali in gara secca (26 marzo 2026) e una finale (31 marzo 2026). Per il sorteggio, le squadre saranno divise in 4 fasce:

Prima, Seconda e Terza fascia : composte in base al ranking FIFA.

: composte in base al ranking FIFA. Quarta fascia: riservata alle 4 squadre provenienti dalla Nations League.

Il percorso dell’Italia: vantaggi e insidie

Grazie al suo eccellente posizionamento nel ranking FIFA, l’Italia è sicura di essere in prima fascia, un privilegio che le garantisce di giocare la semifinale in casa. Il sorteggio, tuttavia, deciderà la sede dell’eventuale finale.

Stando alla situazione attuale, questo è il quadro delle possibili avversarie:

Prima Fascia (Teste di serie) : Italia , Turchia, Ucraina, Svezia.

: , Turchia, Ucraina, Svezia. Seconda Fascia : Serbia, Polonia, Cechia, Scozia.

: Serbia, Polonia, Cechia, Scozia. Terza Fascia : Ungheria, Slovacchia, Nord Macedonia, Bosnia.

: Ungheria, Slovacchia, Nord Macedonia, Bosnia. Quarta Fascia (Nations League): Galles, Romania, Nord Irlanda, Moldova.

Il tabellone prevede che le squadre di prima fascia affrontino in semifinale quelle di quarta. Per l’Italia, quindi, il primo ostacolo sarebbe una tra Galles, Romania, Nord Irlanda o la più abbordabile Moldova. In caso di vittoria, gli Azzurri si giocherebbero la qualificazione in finale contro la vincente della sfida tra una nazionale di seconda e una di terza fascia (ad esempio, un temibile Scozia-Bosnia o un Polonia-Ungheria). Il fattore campo in finale sarà decisivo: affrontare la Scozia a Glasgow, ad esempio, sarebbe un’impresa ben diversa.

Lo spauracchio principale resta la Svezia, che potrebbe retrocedere in seconda fascia a causa della Nations League, diventando un’avversaria potenzialmente letale. Sebbene il percorso appaia definito, tutto dipenderà dal sorteggio di novembre, che finalmente darà un volto e un nome agli ostacoli che separano l’Italia dal Mondiale.