Uefa Nations League: Italia-Portogallo si disputerà a San Siro

La FIGC ha annunciato che Italia-Portogallo, l’ultima sfida del girone dellaUEFA Nations League, si giocherà allo stadio Meazza

Dopo aver vissuto un intero Mondiale da autentica spettatrice, l’Italia di Roberto Mancini è pronta a tornare in campo in una competizione ufficiale. Gli Azzurri infatti, a partire dal 7 settembre saranno impegnati nella Nations League, la nuova competizione promossa dalla UEFA che metterà tra l’altro in palio quattro pass per Euro 2020. L’Italia è stata inserita nel gruppo 3 con Polonia e Portogallo e oggi la FIGC ha resto noto dove si svolgerà l’ultima sfida del girone quella che vedrà gli azzurri contro Cristiano Ronaldo.

Come riportato da un comunicato ufficiale apparso sul sito della Ferdercalcio, la gara contro i campioni d’Europa in carica si giocherà presso: «Lo stadio ‘Giuseppe Meazza’ di Milano ospiterà sabato 17 novembre (ore 20.45) Italia-Portogallo: quello con Cristiano Ronaldo e compagni sarà il quarto e ultimo match del Gruppo 3 della Lega A della Nations League, la nuova competizione UEFA che vedrà l’Italia fare il suo esordio venerdì 7 settembre a Bologna con la Polonia per poi far visita il 10 settembre a Lisbona ai lusitani e il 14 ottobre a Chorzow alla nazionale polacca». L’Italia esordirà in Nations League a Bologna contro la Polonia, per poi volare a Lisbona per la sfida in programma con il Portogallo il 10 settembre e chiudere la fase a gironi prima a Chorzow per il match di ritorno con la Polonia e poi appunto il 17 novembre al Milano contro i lusitani.