Italia, Renzi: «Ho scritto a Mancini, quando si perde si è soli»

Il leader di Italia Viva Renzi ha svelato di aver scritto a Mancini dopo la debacle Mondiale

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, nella sua ENews ha svelato di aver scritto al c.t. della Nazionale Roberto Mancini dopo la mancata qualificazione al Mondiale in Qatar.

IL MESSAGGIO – «L’eliminazione dell’Italia dai Mondiali di calcio del Qatar suona come una beffa e tuttavia io ho scritto al commissario tecnico della Nazionale, Roberto Mancini, cosa che non avevo fatto dopo la vittoria agli Europei. So per esperienza personale che quando vinci sei circondato dall’affetto di tutti gli amici, veri o presunti. Quando perdi sei solo come un cane».