Italia, contro la Svizzera Mancini potrebbe reinventarsi la difesa

Con gli infortuni di Bonucci e Chiellini Mancini rischia di dover ridisegnare la difesa in Italia-Svizzera

Le notizie che arrivano dalla Juventus non possono far dormire sonni tranquilli a Roberto Mancini in vista di Italia-Svizzera. Giorgio Chiellini (risentimento muscolare) e Leonardo Bonucci (affaticamento muscolare) rischiano di rimanere fuori nella gara contro gli elvetici secondo quanto riportato da Tuttosport.

Mancini quindi dovrà probabilmente ridisegnare la propria difesa se i due non dovessero recuperare. Italia-Svizzera sarà la gara decisiva per prendersi il primo posto del girone di qualificazione ai Mondiali.