Italia U21, Colombo: «Soddisfatto per il gol. Vogliamo vincerle tutte»

Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli e dell’Italia Under 21, ha parlato al termine del match vinto contro il Montenegro. Le sue dichiarazioni ai microfoni di Rai Sport.

«Siamo soddisfatti per il risultato perché non era una partita semplice. Loro si chiudevano bene dietro. Siamo una squadra in costruzione, lo sappiamo. Non ci siamo fatti influenzare dal loro atteggiamento difensivo e abbiamo continuato a fare il nostro gioco. Nel secondo tempo, secondo me, abbiamo fatto meglio rispetto al primo. Meglio di così non potevamo iniziare. Molti di noi sono alle prime esperienze, sono giovani. Dobbiamo continuare così perché tra un mese ci raduniamo di nuovo».