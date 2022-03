Italia U21, Rovella: «l primo gol non si scorda. Dedica? A mia mamma»

Le parole di Rovella dopo il goal e la vittoria con l’Italia U21 contro la Bosnia

Le parole di Rovella dopo il goal e la vittoria con l’Italia U21 contro la Bosnia ai microfoni della Rai:

IL GOAL – «Il primo gol in Nazionale non si scorda mai. Dedica? Era per mia mamma che mi ha sempre seguito, i genitori mi hanno sempre seguito, anche nei momenti di difficoltà».

LA SQUADRA – «Ci sono giocatori validi in tutti i reparti. Giochiamo bene e i risultati si vedono».

LA QUALIFICAZIONE AD EURO 2023 – «Siamo molto fiduciosi».

IL CENTROCAMPO – «Con Ricci ci conosciamo dall’Under 17 ed è sempre bello giocare con degli amici».