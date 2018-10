Dopo l’esordio in Serie A e in Champions League, Kean sigla un altro record: è il primo millenial a segnare con la maglia della Nazionale Under 21

Dalla Serie A alla Champions per finire all’Italia Under 21: Moise Kean brucia le tappe e sigla un altro record. Con il gol segnato su rigore nella partita amichevole tra Italia e Tunisia, il 18enne, attaccante della Juventus, è il primo millenial ad aver realizzato una rete con la maglia degli Azzurrini. Anche in Champions League, Kean è stato il primo classe 2000 a esordire nella massima competizione europea per club: il 22 novembre 2016, infatti, anche se per pochi minuti, ha giocato contro il Siviglia, aiutando i bianconeri a vincere. Non solo perché Kean è stato il primo anche a esordire in Serie A e a realizzare il primo gol nel massimo campionato italiano: il debutto è avvenuto il 19 novembre 2016 contro il Pescara, mentre la prima rete l’ha siglata contro il Bologna il 27 maggio 2017.