Under 21, Nicolato su Mancini: «È un problema di idee, non di uomini»

Italia Under 21, il CT Nicolato difende Mancini: «È un problema di idee, non di uomini. Il mio lavoro è di formare giocatori, non di vincere»

Il commissario tecnico dell’Italia Under 21 Paolo Nicolato ha parlato dell’eliminazione della Nazionale in conferenza stampa. Domani gli Azzurrini giocheranno contro la Bosnia per la qualificazione degli Europei di categoria.

MANCINI – «È un momento in cui contano le idee, più che gli uomini. Mancini è l’ultimo dei problemi. Sarei felicissimo se rimanesse».

RASPADORI E TONALI IN NAZIONALE A – «È una cosa che ci gratifica molto. Tanti giudicano i risultati, se andiamo agli Europei e quanta strada facciamo. Ma nella mia analisi conta di più preparare un giocatore per la Nazionale».

BOSNIA – «Dovremo avere un buon approccio. Ci sono le condizioni per essere vulnerabili, ma non devono diventare alibi. Dobbiamo essere meno ottimisti nel gioco rispetto al Montenegro. Ogni volta che si perdeva la palla, si perdeva un anno di vita».