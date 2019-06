Italia Under 21, quali azzurrini tenere d’occhio durante l’Europeo?

Domenica alle 21 l’esordio dell’Italia Under 21 nell’Europeo. Su quali azzurri deve maggiormente puntare Di Biagio?

Per un Mondiale che è alle sue battute finali, quello Under 20, c’è un’ altra competizione che sta per iniziare. Tra appena tre giorni avrà inizio l’Europeo Under 21. Domenica, infatti, il debutto dei ragazzi di Di Biagio, alle ore 21. Subito un match delicatissimo, contro le furie rosse della Spagna. Erano forse anni che la selezione non aveva una qualità del genere in rosa. Su chi punterà maggiormente il CT?

Già in porta la scelta è ampia: sia Audero, sia Meret, garantiscono una qualità non indifferente. In difesa, Bonifazi potrà dire la sua per confermare la crescita fatta quest’anno. Reparto guidato da Mancini, tra i protagonisti dell’Atalanta di Gasperini. Il centrocampo pullula di qualità: Tonali, Barella, Pellegrini e Zaniolo. Niente da invidiare a una big europea. Chiesa, Cutrone e Kean le stelle offensive.