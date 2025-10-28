 Italiano Bologna, il tecnico dei rossoblù dimesso dall'ospedale: «Condizioni cliniche sono buone». La nota del club
Italiano Bologna, il tecnico lascia il Policlinico S. Orsola-Malpighi: il tecnico rossoblù sta bene. Il comunicato

Buone notizie in casa Bologna: Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico Sant’Orsola-Malpighi, dove era ricoverato a causa di una polmonite di probabile origine batterica, non legata al Covid. Il tecnico rossoblù, ristabilitosi, potrà tornare regolarmente al lavoro a partire da domani, mercoledì 29 ottobre.

COMUNICATO – “Nella mattinata di oggi Vincenzo Italiano è stato dimesso dal Policlinico S. Orsola-Malpighi. Le condizioni cliniche sono buone; il Mister rientrerà al lavoro domani e sarà sotto osservazione dello staff medico del Club.

Il Bologna Fc 1909 ringrazia sentitamente il prof. Stefano Nava, Direttore della Pneumologia del Policlinico, la prof.ssa Lara Pisani e tutto il personale del reparto per la professionalità, umanità e disponibilità mostrate nei confronti del Mister“.

LEGGI ANCHE – Bologna Torino, streaming LIVE e diretta tv: dove vederla la sfida del Dall’Ara! Tutti i dettagli

