Italiano: «Spero di aver studiato bene la Roma, noi dobbiamo riscattarci»

Le parole del tecnico della Fiorentina prima del calcio di inizio della sfida con la Roma: «Li ho visti forti, uniti, compatti»

Vincenzo Italiano ha parlato ai microfoni di DAZN prima del fischio di inizio della partita della Fiorentina con la Roma, le sue parole.

«Spero di aver studiato bene la Roma e di aver colto qualcosa per metterli in difficoltà. Li ho visti forti, uniti, compatti, con uno stadio che li ha spinti per tutta la partita. Hanno entusiasmo, noi dobbiamo riscattarci e penso venga fuori una bella partita»