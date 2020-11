James Rodriguez: «L’Everton si è fidato di me quando nessuno lo faceva»

James Rodriguez ha parlato dei motivi che lo hanno portato a scegliere l’Everton

James Rodriguez, fantasista dell’Everton, sta vivendo una grandissima stagione con la maglia dei Toffees e, in una intervista a BT Sport, ha parlato dei motivi che lo hanno portato a Liverpool.

«Ancelotti sa benissimo come mi comporto dentro e fuori dal campo. La presenza del mister è stato un motivo sufficiente per venire qui. L’Everton si è fidato di me in un momento in cui nessuno lo faceva. Sarò sempre grato a questo club e a mister Ancelotti».