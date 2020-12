Jankto: «Non vogliamo ritrovarci nella situazione dello scorso anno!»

Jakub Jankto, esterno della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del canale ufficiale blucerchiato al termine del match contro il Napoli – VIDEO

BILANCIO – «Abbiamo fatto troppi errori in queste ultime partite. Ci sono stati tanti episodi negativi, non ho visto il replay di oggi e non so dire se fosse fallo, ma non va dato peso alla sfortuna. Piuttosto dobbiamo giocare per novanta anzi cento minuti al massimo. Ora bisogna fare punti in ogni partita, a prescindere dagli avversari. Non vogliamo ritrovarci nella situazione dello scorso anno e dover rincorrere la classifica».