Jashari Milan, è il suo momento? Il centrocampista vicino al rientro in campo e potrebbe tornare a disposizione già per questa partita!

Jashari Milan, è il suo momento? Allegri e tifosi attendono il rientro in campo dello svizzero che potrebbe arrivare in questa data! Le novità

La stagione del Milan potrebbe presto arricchirsi di un rinforzo importante “fatto in casa”. Dopo un lungo periodo di stop, Ardon Jashari è ormai vicino al rientro in campo. Il centrocampista svizzero, classe 2002, considerato uno dei giovani più promettenti del club, sta completando il recupero fisico e potrebbe tornare a disposizione di Massimiliano Allegri già sabato 8 novembre, in occasione della trasferta di campionato contro il Parma.

Come riportato da Andrea Ramazzotti su Gazzetta.it, l’obiettivo fissato dallo staff medico rossonero è di portare Jashari almeno in panchina al Tardini, segnando così la fine del suo calvario e l’inizio di una nuova fase della stagione. Il suo ritorno, dopo mesi di lavoro personalizzato e allenamenti graduali, viene visto come un vero e proprio “nuovo acquisto” in vista del rush finale del 2024 e del mercato di gennaio.

Un rientro prezioso per Allegri

La disponibilità di Jashari rappresenterebbe un’opzione in più per Allegri in un reparto nevralgico come il centrocampo, dove la gestione delle energie sarà fondamentale tra campionato ed Europa. La sua capacità di agire sia da mezzala che da regista offre soluzioni tattiche preziose, soprattutto in un periodo in cui il tecnico dovrà affrontare un fitto calendario di impegni.

Il club e lo staff medico restano cauti: nessuna forzatura, ma tanto ottimismo. Il percorso di recupero è stato gestito con grande attenzione per evitare ricadute. Se tutto procederà senza intoppi, Jashari potrebbe tornare tra i convocati contro il Parma, pronto a dare il suo contributo alla causa rossonera.

Il Milan lo considera un “nuovo acquisto interno”, utile ad aumentare la profondità della rosa e la concorrenza in mezzo al campo. Un ritorno che, se confermato, potrebbe dare ad Allegri un’arma in più per la corsa Scudetto e per affrontare con fiducia la seconda parte della stagione.