Lo Sporting minaccia l’Inter per la questione Joao Mario, ma i nerazzurri hanno in mano ragioni contrattuali

È notizia di ieri quella dello Sporting pronto a fare guerra all’Inter per la questione Joao Mario e la risoluzione contrattuale che ha permesso al centrocampista di trasferirsi al Benfica. I nerazzurri, però, avrebbero dalla loro ragioni contrattuali.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, infatti, nel contratto stipulato nel 2016 tra Inter e Sporting era presente una clausola che, nel caso in cui Joao Mario fosse andato in un altro club portoghese, i biancoverdi avrebbero incassato 30 milioni di euro. Questa clausola ha impedito a Inter e Benfica di trattare e così i nerazzurri hanno preferito risolvere il contratto del calciatore per risparmiare 6 milioni lordi dell’ingaggio.