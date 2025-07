Joao Mario Juventus: il terzino portoghese è atterrato a Torino! Comincia l’avventura in bianconero, le immagini – VIDEO

Joao Mario Juventus: il terzino portoghese è da pochi minuti atterrato a Torino! Comincia l’avventura in bianconero, le prime immagini – VIDEO

La Juventus apre ufficialmente la nuova stagione con un colpo strategico che rafforza la fascia destra: Joao Mario, terzino della nazionale portoghese, è atterrato oggi all’aeroporto di Torino-Caselle per iniziare la sua avventura in bianconero. Il calciatore, classe 2000, noto per la sua velocità e capacità di spinta, effettuerà domani le visite mediche al J-Medical prima di firmare un contratto quinquennale con il club torinese.

Operazione di mercato mirata e vantaggiosa

L’acquisto di Joao Mario è frutto di un’operazione ben studiata dalla dirigenza juventina, che ha coinvolto anche il trasferimento a titolo definitivo di Alberto Costa al Porto. Il centrocampista, cresciuto nel vivaio della Juve, è stato ceduto in cambio del laterale lusitano, con un conguaglio economico a favore del club italiano. Questo scambio ha permesso alla società di completare contemporaneamente una cessione e un’acquisizione, rafforzando la rosa con un profilo già affermato a livello internazionale.

Igor Tudor avrà il suo primo rinforzo

Il tecnico Igor Tudor, ex difensore centrale e ora allenatore della Juventus, accoglie così il primo innesto per la stagione 2025/2026. Tudor, noto per prediligere moduli dinamici con esterni offensivi, avrà in Joao Mario un elemento ideale per sviluppare la manovra sulle corsie laterali. Con esperienza in Liga Portugal e presenze in Nazionale maggiore, Mario porta con sé maturità, duttilità e una buona predisposizione tattica.

Un contratto fino al 2030

Il terzino portoghese firmerà un contratto con scadenza 30 giugno 2030, che lo lega a lungo termine alla Vecchia Signora. L’accordo prevede un ingaggio significativo e conferma la volontà del club di puntare su giocatori già pronti per il palcoscenico europeo. Ecco il video raccolto dalla redazione di Juventusnews24: