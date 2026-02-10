Jones via dal Liverpool? Non solo l’Inter: un’altra italiana fiuta l’affare! L’indiscrezione dall’Inghilterra

Jones via dal Liverpool? Non solo l’Inter: un’altra squadra della Serie A fiuta l’affare! L’indiscrezione dall’Inghilterra: ecco di chi si tratta

Il futuro di Curtis Jones sembra tingersi sempre meno di rosso e sempre più di tinte incerte lontano da Anfield. Il talentuoso centrocampista inglese, autentico prodotto del vivaio del Liverpool, è finito ai margini del progetto tecnico dei Reds e il suo addio appare ormai una possibilità concreta in vista della prossima estate. Durante l’ultima sessione invernale di mercato, l’Inter si era mossa con decisione sul giocatore. La dirigenza della Beneamata aveva infatti individuato nel classe 2001 il sostituto ideale nel caso in cui si fosse concretizzata la cessione di Davide Frattesi. L’incursore della Nazionale azzurra era finito nel mirino del Nottingham Forest, ma il mancato incastro ha bloccato l’effetto domino, congelando momentaneamente l’arrivo del mediano britannico alla corte di Cristian Chivu.

Ora, però, lo scenario si arricchisce di una nuova, pericolosa pretendente. Secondo quanto riferito dal portale TeamTalk, anche l’Atalanta ha acceso i radar sulla situazione del giocatore. La Dea, guidata dal tecnico Raffaele Palladino, è sempre attenta a profili internazionali di spessore tecnico e monitora con grande interesse l’evoluzione contrattuale del ragazzo. L’accordo di Jones con il club del Merseyside scade il 30 giugno 2027 e le trattative per il rinnovo sono attualmente in una fase di stallo preoccupante, che spinge l’entourage a guardarsi attorno per trovare una nuova sistemazione.

La concorrenza per giugno si preannuncia agguerrita. Oltre alle due compagini di Serie A, sul giocatore ci sono gli occhi vigili della Premier League (Newcastle e Crystal Palace) e della Bundesliga (Lipsia e Borussia Dortmund). A gennaio il prestito ai Nerazzurri saltò perché il Liverpool pretendeva di risolvere la questione contrattuale prima di cederlo a titolo temporaneo. In vista dell’estate, con un solo anno di contratto residuo, le pretese economiche potrebbero scendere. Sia Marotta che i Percassi mantengono il dossier aperto: la caccia al talento di Liverpool è appena iniziata.