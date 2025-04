Milan, en plein di derby ed è finale di Coppa Italia! Jovic mattatore con una doppietta – le pagelle

Le pagelle di Luka Jovic, attaccante del Milan, grande protagonista nel derby di Coppa Italia che vale l’accesso alla finale per i rossoneri

Il Milan vola in finale di Coppa Italia battendo l’Inter per la terza volta in stagione su cinque confronti diretti (gli altri due finiti in parità). Grande protagonista della sfida Luka Jovic, preferito ad Abraham per una maglia da titolare e autore di una doppietta. Di seguito le sue pagelle sui principali quotidiani sportivi.

LA GAZZETTA DELLO SPORT 8 – «L’eroe del derby che non ti aspetti. Preferito ad Abraham, inizia così così, poi fa buone sponde e lavora bene alcuni palloni. Con la sua doppietta stende l’Inter. Gioca con e per la squadra. Prova da applausi».

CORRIERE DELLO SPORT 8 – «Killer instinct. Alla prima palla buona fa gol mangiandosi Darmian nel gioco aereo. La mossa a sorpresa di Conceiçao viene premiata. Nella ripresa di giustezza firma la doppietta personale. Uragano Jovic».

TUTTOSPORT 8.5 – «In stato di grazia: quando si abbassa, sa far girare la squadra con eleganza. Sul primo gol è abile a difendere il pallone per dare il via all’azione e chiuderla di testa, sul secondo è rapace».