Julian Alvarez diventa un caso all’Atletico Madrid? Ci pensa il Barcellona! Clamorosa indiscrezione dalla Spagna sul futuro dell’argentino

L’occasione era ghiotta, ma l’Atletico Madrid l’ha lasciata scivolare via. Nella serata di Istanbul, i Colchoneros avevano il destino nelle proprie mani: una vittoria contro il Galatasaray avrebbe spianato la strada verso la qualificazione diretta agli ottavi di finale di Champions League, evitando le insidie dei playoff. Invece, in Turchia è arrivato solo un pareggio che complica maledettamente i calcoli aritmetici per la squadra di Diego Simeone. Ora, per rientrare tra le prime otto d’Europa, ai madrileni non basterà battere il Bodo/Glimt al “Metropolitano” la prossima settimana: servirà una vera e propria goleada per sistemare la differenza reti, una missione tutt’altro che scontata in un momento così delicato della stagione.

Ma oltre ai numeri, a preoccupare l’ambiente Rojiblanco è il rendimento dei singoli, con un nome su tutti finito sul banco degli imputati: Julian Alvarez. La partita in terra turca era cerchiata in rosso come il palcoscenico ideale per i leader, eppure la “Araña” ha tradito le attese. Mentre il gigante norvegese Alexander Sorloth ha fatto a sportellate creando grattacapi alla difesa avversaria e il fuoriclasse francese Antoine Griezmann ha sfiorato il gol con le sue giocate di classe, l’ex attaccante del Manchester City è apparso un corpo estraneo, quasi impercettibile nelle trame offensive.

Nonostante il “Cholo” continui a schierarlo titolare, considerandolo un intoccabile del suo scacchiere tattico, il rendimento dell’argentino è in calo evidente. La tifoseria lo sostiene, ma il divario tra le aspettative e le prestazioni inizia a pesare. In questo scenario di incertezza tecnica si inseriscono le sirene di mercato: secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, il Barcellona resta alla finestra, molto interessato alla situazione. Le dichiarazioni dell’entourage del giocatore non hanno spento le voci e, con la Coppa del Mondo 2026 all’orizzonte, il futuro del campione del mondo potrebbe riservare sorprese se non ci sarà una rapida inversione di rotta a Madrid.

