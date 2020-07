Juric e l’Europa League: «Sono realista. E siamo spompati» – VIDEO

Ivan Juric ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Brescia: queste le parole del tecnico gialloblù

Ivan Juric, tecnico dell’Hellas Verona, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Brescia. Queste le sue parole.

«È difficile spiegare questo periodo. I ragazzi sono stanchi, sono spompati. Sto massacrando certi giocatori, facendoli giocare per tutte le partite. Dobbiamo essere consapevoli della situazione in cui ci troviamo. Non sono contento, ma non posso criticare i miei ragazzi»