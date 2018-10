Juric al Genoa atto III: «Sono sereno ma non mi aspettavo di tornare»

Conferenza stampa di ri-presentazione per Ivan Juric che oggi è diventato il nuovo allenatore del Genoa

Terza avventura sulla panchina del Genoa per Ivan Juric. L’allenatore croato si è presentato ai microfoni della sala stampa del Signorini Center di Pegli assieme al dg rossoblù Giorgio Perinetti e al ds Mario Donatelli. Il nuovo tecnico rossoblù ha esordito con: «Ho grande serenità e onestamente non mi aspettavo di tornare. Per me questa è una bella sfida, difficile ma bella. Il calendario che ci aspetta è difficilissimo, ma io ora sono concentrato solo su come far giocare la squadra e su come ottenere risultati». Juric è tornato sull’ultima sua parentesi rossoblù, quella chiusasi lo scorso novembre con l’esonero che vide subentrargli Ballardini: «In quel periodo del secondo anno in effetti non ho fatto bene. Facemmo pochi punti ma c’era anche tanta sfiducia attorno a noi da parte dell’ambiente. Io comunque non nutro sentimenti di rivincita ma solo tanta voglia di far bene».

Qualche parola infine anche per i singoli e soprattutto sul polacco con il numero 9: «Piatek è davvero forte, segna tanto di destro, ma anche di testa. Con Criscito non ho ancora avuto modo di parlare, ma il suo ritorno qui è senz’altro una nota positiva. Sandro sono curioso di vederlo giocare, mentre prima di dare il via libera al ritorno di Veloso vorrei capire qual è il suo stato di forma e cosa può darci. Anche Lapadula e i due portieri (Marchetti e Radu, ndr) vorrei valutarli personalmente prima di giudicarli».