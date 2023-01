Juve, 12 clean sheet: solo il Cagliari in Serie A ha fatto meglio

La Juve ha collezionato il dodicesimo clean sheet. Contro il Napoli potrebbe eguagliare il record del Cagliari nel 1996/97

La Juve per la dodicesima volta in campionato finisce la partita senza prendere gol. Secondo quanto riportato da OptaPaolo, ai bianconeri manca solo un clean sheet per eguagliare il record della Serie A.

Attualmente questo record appartiene al Cagliari, che nella stagione 1996/97 ne aveva totalizzati tredici.