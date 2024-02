Alcaraz: «Juve? Non potevo crederci, sul riscatto e Allegri...»

Le parole di Carlos Alcaraz, nuovo centrocampista argentino della Juventus, sui suoi obiettivi con il club bianconero

Carlos Alcaraz, nuovo centrocampista della Juventus, ha raccontato i suoi primi giorni in bianconero a Dazn.

LA PRIMA CHIAMATA – «Il mio agente Sebastian. Era a Southampton con me, stavamo per mangiare e l’hanno chiamato per dirgli l’interesse della Juve. Io non ci credevo, ma neanche lui che stava trattando con altri club inglesi. Il giorno dopo hanno fatto un’offerta e allora é diventato realtà e in due giorni eccoci qua. Due ore dopo ho chiamato mia madre, tutta la famiglia era contenta».

ALLEGRI – «Ci ho parlato quando sono arrivato. Mi ha detto di non perdere l’umiltà, il fuoco e tutto quello che mi ha portato qui. Mi ha detto di stare calmo. Lui che mi parla é un sollievo».

DIRITTO DI RISCATTO ALTO – «No, non mi impressiona. È difficile ma non impossibile riuscire a convincere la Juventus».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUS NEWS24