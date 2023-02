Juve, Allegri: «É sempre Europa, ma loro stanno facendo bene»

Le parole di Massimiliano Allegri prima del calcio d’inizio di Juve-Nantes, gara di andata dello spareggio per l’Europa League

Massimiliano Allegri ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima del calcio d’inizio di Juve Nantes, sfida d’andata dello spareggio di Europa League per la Juve. Di seguito le sue parole.

PARTITA – «É sempre Europa. Non è semplice. Guardando un po’ tutte le squadre che ci sono è molto difficile, come tutte le competizioni. Dobbiamo fare un passo alla volta. Stavolta dobbiamo mettere un mattoncino per cercare di posizionarci bene per la partita di ritorno».

AVVERSARI – «Stanno facendo molto bene. Nelle ultime dieci partite hanno perso solo una volta a Marsiglia, hanno subito pochi gol. Ci vorrà equilibrio, la partita è lunga e bisognerà avere una compattezza in tutte le zone del campo».

OBIETTIVO COPPA – «Lo ripeto. Arrivare in fondo all’Europa League sarebbe un traguardo importante. In questo turno una fra Barcellona e United viene eliminata, poi c’è l’Arsenal, l’Ajax, la Roma, la Real Sociedad, il Siviglia. CI sono tante squadra importanti. Bisogna fare un passettino alla volta».

EUROPA COME RISCATTO – «L’Europa è un discorso diverso. Lo dimostra stasera la partecipazione da parte di tutti».

