Le parole di Massimiliano Allegri in conferenza stampa in vista della sfida della Juve contro l’Hellas Verona

Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida della Juve contro il Verona. Di seguito le sue parole.

COSA HA LASCIATO L’INTER – «Ha lasciato che abbiamo passato una serata di soddisfazione e gioia ma già dal giorno dopo abbiamo chiuso il capitolo. Domani giochiamo a Verona che nelle ultime 5 partite ha battuto 3 volte la Juventus. Nelle ultime partite ha perso immeritatamente, crea soprattutto in casa. Ha buoni tiratori, buoni calcianti da palle inattive. È una squadra fisica, che aggredisce. Domani non sarà semplice, tutt’altro, e non merita secondo me, la classifica che ha. Starà a noi giocare una partita al pari loro dal punto di vista fisico».

RECUPERI PER IL VERONA – «Oggi dovrò valutare. Quelli recuperati sicuri sono Paredes e Kean ma non è detto che giocano. Di Maria lo valuterò ma difficilmente ha 90′ nelle gambe, probabile mezz’ora. Per quanto riguarda gli altri, Vlahovic da valutare oggi, McKennie da valutare, Chiesa da valutare».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM