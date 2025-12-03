Juventus, David e Openda ritrovati? Vaciago analizza la prestazione dei due attaccanti e sottolinea l’importanza per Spalletti

Guido Vaciago, direttore di Tuttosport, ha analizzato la vittoria per 2-0 della Juventus contro l’Udinese in Coppa Italia attraverso un editoriale pubblicato oggi sul quotidiano torinese.

Il giornalista ha spiegato che, di partita in partita, sta crescendo la fiducia attorno alla squadra e la sensazione che Luciano Spalletti stia riuscendo a “rattoppare” la Juventus. A suo avviso non si tratta di una rivoluzione né di un gruppo completamente rinnovato, ma di una formazione che ha iniziato a fare le cose giuste con maggiore continuità.

Nel suo commento, Vaciago ha sottolineato anche i segnali positivi provenienti da Jonathan David e Loïs Openda, definendoli due “pianeti misteriosi” dai quali la Juventus ha finalmente intravisto segnali di vita. Ha ricordato che entrambi sono andati a segno, e che David aveva persino realizzato un gol di grande bellezza, caratterizzato da una traiettoria quasi impossibile. Tuttavia, ha evidenziato come due fuorigioco molto netti abbiano vanificato queste conclusioni, impedendo ai due nuovi attaccanti bianconeri di ottenere una preziosa iniezione di fiducia.

Il direttore ha comunque invitato a valutare le prestazioni dei due centravanti al di là dei gol annullati. Secondo lui, il contributo di David e Openda non va misurato in centimetri e gli episodi regolamentari non cancellano l’impressione di aver visto passi avanti convincenti da parte di entrambi. Alla luce dell’infortunio di Dusan Vlahovic, che resterà fuori fino al mese di marzo, Vaciago ha definito estremamente positivo, per Spalletti, per Comolli e per tutto l’ambiente bianconero, aver visto i due sostituti combattere, muoversi bene e farsi trovare pronti.