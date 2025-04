Juve, aumento di capitale di 100 milioni: argine in caso di mancata qualificazione Champions, ma...

Juve, l’aumento di capitale di 100 milioni previsto da John Elkann fa da paracadute in caso di mancata qualificazione in Champions, ma non per tutti

La Juve è di nuovo fuori dalla zona Champions e non ha più il controllo del proprio destino. Il mancato accesso alla massima competizione europea significherebbe rinunciare ai 65 milioni del gettone Champions, parzialmente compensati dai circa 20 garantiti dall’Europa League. Tuttavia, come riportato da Tuttosport, l’eventuale buco di bilancio sarebbe arginato dall’aumento di capitale da 100 milioni deciso da John Elkann, che permetterebbe di evitare cessioni forzate e di salvaguardare profili come Yildiz. Il fallimento dell’obiettivo minimo, però, aprirebbe inevitabilmente un confronto interno tra Elkann, Giuntoli e Scanavino, con valutazioni anche sull’operato di Tudor e sulla possibilità di rinforzare l’organico dirigenziale.

Sul piano tecnico, nessuna rivoluzione in casa bianconera all’orizzonte ma possibili correzioni: Chiellini potrebbe passare a un ruolo più operativo, affiancando Giuntoli nella gestione sportiva e nel mercato. Nonostante una stagione sotto tono sul fronte dei risultati — fuori dalla Champions agli ottavi, niente Supercoppa, Coppa Italia in bilico e un campionato deludente — l’opera di risanamento finanziario continua: il monte ingaggi è sceso da 250 a 123 milioni in due anni. Il progetto resta quindi orientato alla sostenibilità, ma con un occhio attento alla competitività. Le prossime sfide con Bologna e Lazio saranno decisive per capire se la Juventus riuscirà a salvare almeno la faccia di una stagione in chiaroscuro.