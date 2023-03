Juve, Ballotta: «I bianconeri hanno creato di più. Il Var? Ecco come la penso»

Le parole di Marco Ballotta in esclusiva a Juventusnews24.com: «Forse il pareggio sarebbe stato più giusto, però qualche occasione maggiore la Juve l’ha avuta»

L’ex portiere di Lazio e Inter, Marco Ballotta ha parlato in esclusiva a Juventusnews24.com. Di seguito un estratto sulla partita di ieri sera dei bianconeri e su chi vede in futuro a proteggere la porta della Juve.

Anche il Derby d’Italia di ritorno è della Juventus. È stata una vittoria meritata?

«Viste le occasioni create da una parte e dall’altra probabilmente la Juve ha creato qualcosa di più. Forse il pareggio sarebbe stato più giusto, però qualche occasione maggiore la Juve l’ha avuta. Non ho visto una bella Inter, pimpante, secondo me il risultato può essere giusto».

Ancora una volta sono scoppiate le polemiche. Come giudica l’episodio del gol, ritiene corretta la decisione di arbitro e Var?

«Il Var ha deciso in questo modo e l’arbitro l’ha valutato così: ha deciso che il fallo di mano non ci fosse e se l’ha valutato così bisogna accettare la decisione, punto. Se non crediamo neanche nella tecnologia poi dopo sono sempre gli uomini che devono decidere e valutare. È andata così».

Per il post Szczesny chi consiglierebbe alla Juve? Si parla già di Vicario e Carnesecchi.

«Bisogna vedere se sono pronti per un palcoscenico del genere. Io prima di questi due vedo ancora Perin, che quando gioca sta facendo bene. Lui potrebbe essere un’alternativa, altrimenti bisogna trovare un portiere già navigato e con esperienza in campo internazionale. Non che Vicario e Carnesecchi siano di secondo piano, hanno bisogno di esperienza maggiore in campo internazionale. L’esperienza va fatta, in campionato stanno facendo vedere grandi cose. Il futuro è sicuramente loro».

CONTINUA A LEGGERE SU JUVENTUSNEWS24.COM